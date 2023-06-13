Doların fırlaması Fiat’ı da vurdu. İşte en ucuz ve en pahalı modellerin listesi

Her geçen gün artan otomobil fiyatları furyasına Fiat da katıldı. Fiat'ın en uygun fiyatlı modeli Egea'nın bile fiyatı 559 bin TL'den başlıyor.

Doların fırlaması Fiat’ı da vurdu. İşte en ucuz ve en pahalı modellerin listesi

Editör: Özlem KIRAL

Haftaya yeni rekorla başlayan dolar haftanın ikinci gününde yine rekorunu tazeledi. 23,68 seviyesine ulaşan dolar bir gün sonra yeniden tarihi zirvesine ulaştı. Euro'nun da rekora yürüdüğü görülürken piyasalarda 25,77'den işlem görüyor olması dikkat çekti.

Piyasalardaki hareketlilik otomobil fiyatlarına da yansıdı. Son aylarda oldukça yükselen otomobil fiyatlarının ardından tüketici ucuz sıfır otomobil arayışları içerisine girmişken Fiat otomobil almak isteyenler, araçların fiyatını görünce şaştı kaldı.

EN UCUZ OTOMOBİL 559 BİN TL

Otomobilin modellerinden biri olan Egea'nın Sedan modeli 559.000 TL ile en ucuz model olarak kayıtlara geçerken yine Egea'nın Cross Wagon modelinin fiyatı ise 898.900 TL'ye ulaşarak en pahalı model oldu.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

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