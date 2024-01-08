Doların patronu piyasaların beklediği haberi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Doların patronu piyasaların beklediği haberi açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Lorie Logan, Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini ifade ederken, faiz artırımı olasılığını da dışarıda bırakmaması gerektiğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in finansal piyasalardaki likiditenin azalması sebebiyle varlık portföyünü küçültme hızını yavaşlatması gerekebileceğini belirtti. Logan, finansal sistemde hala gereğinden fazla likidite olsa da, bireysel bankaların kısıtlamalar görmeye başlayabileceğini bildirdi.

Cumartesi günü San Antonio'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Logan, Fed'in bilanço küçültme hızını yavaşlatma kararı etrafındaki parametreleri tartışmaya başlamanın artık 'uygun' olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre Logan, Fed'in para piyasası yatırım fonları gibi karşı tarafların fazla nakitlerini park edebildikleri bir yer olan gecelik ters repo imkanını hatırlatarak, "Benim ekonomi görüşüme göre, gecelik ters repo bakiyeleri düşük bir seviyeye yaklaştıkça çıkış hızını yavaşlatmalıyız" dedi.

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DAHA VERİMLİ BİLANÇO

Logan, "Bilançoyu daha yavaş normalleştirmek, yeniden dağıtımı yumuşatarak ve zamanından önce durdurmak zorunda kalma olasılığımızı azaltmak bizim için uzun vadede daha verimli bir bilançoya ulaşmaya yardımcı olabilir" sözlerini ekledi.

Logan'ın bilanço küçültmenin yavaşlatılması, diğer bir deyişle politika sıkılaştırmanın bir başka biçiminin geri çekilmesi yönündeki erken çağrısı, New York Fed'in piyasalar masasında üst düzey bir yetkili olarak daha önce üstlendiği rol nedeniyle büyük önem taşıyor.

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