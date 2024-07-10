Doların rotasını Alman banka açıkladı

Commerzbank Gelişen Piyasa Ekonomisti Tatha Ghose paylaştığı bir notta Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'ye yükseltmesi sonrasında istikrarlı seyir izlediğini ifade etti.

Ghose, enflasyonun ilk defa haziranda aşağı yönlü sürpriz yaptığını hatırlatarak, Merkez Bankasının rezervlerinde toparlanmalar olduğuna da dikkat çekti.

ABD’de son dönemde açıklanan ekonomik verilerin de lira ve diğer ülke para birimlerini desteklediğine vurgu yaptı.

Fakat hala soru işaretleri olduğunu söyleyen Ghose Dolar/TL 'de 2024 sonu için 35 lira beklentisini koruduklarını söyledi.

Paylaşılan Notta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek geleneksel ekonomi politikalarına bağlı kalacakları hususunda piyasaya güvence verdiğini, Merkez Bankası yönetimi de enflasyonun gelecek aylarda ılımlaşacağını belirttiğini söyledi.

Bunun kritik bir test olacağını, enflasyonun baz etkileriyle yüzeysel olarak yavaşlayacağını fakat temel düzeyde yavaşlama olmazsa politika yapıcılar yeni bir güven krizi yaşayabileceğini belirtti.

Ayrıca notta, Dolar/TL'de 2024 sonu için 35 olan 'sembolik tahminimizi' koruduklarına yer verildi.