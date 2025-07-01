Dolar/TL 40 liranın kapısına dayandı! İşte dolarda son rakam (01 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Dolar/TL 40 liranın kapısına dayandı! İşte dolarda son rakam (01 Temmuz 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40 lira seviyesine daha da yaklaşan dolar 39,8540 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 39,8120'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,9810'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 54,8120'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

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ABD'nin ticaret ortaklarıyla uzlaşabileceğine yönelik iyimserlikler artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının kesinlik içermemesi varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisinin yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirdi.

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