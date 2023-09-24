Dolmabahçe'de Beşiktaş resitali

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'taki mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla galip geldi.

Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı. Kayserispor'un golünü 47. dakikada Carlos Mane kaydetti.

Beşiktaş'ın gollerini atan Aboubakar ve Chamberlain, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ardından ligde Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor gelecek hafta sahasında Başakşehir'i misafir edecek.