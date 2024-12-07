Dolmabahçe’de Mini mini bir kuş konmuştu sesleri! Beşiktaş Fenerbahçe’yi mağlup etti

Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk sahasında konuk etti. Beşiktaş maçtan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından statta "Mini mini bir kuş konmuştu" ve "Yüksek yüksek tepelere" şarkıları çalındı.

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Ciro Immobile attı. Gedson Fernandes 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Beşiktaş, 5 haftanın ardından Süper Lig'de galibiyet almış oldu. Takım futbolcuları ve taraftarları kötü geçen günler sonrası moral buldu. Maç sonrası statta eğlenceli anlar yaşandı.

Alınan 3 puan "Mini mini bir kuş konmuştu" ve "Yüksek yüksek tepelere" şarkıları ile kutlandı.

Güvenlik önemleri sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar stadı terk edene kadar tribünlerde tutulan Fenerbahçeli taraftarlar bu şarkıları dinlemek zorunda kaldı.