Dolmuş ücretlerine büyük zam

Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Vatandaşlar, dolmuşa bundan sonra 14 liraya binebilecek.

KAYNAK: İHA
Dolmuş ücretlerine büyük zam

Kars'ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Daha önce 8 lira olan sivil, 5,5 lira artırılarak 14 lira olurken, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira oldu.

Dolmuş fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları kara kara düşündürürken, yetkililerin alınan kararı bir kez daha gözden geçirmesi bekleniyor.

Kars’ın en uzak noktasının 8 kilometre olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş fiyatlarına yapılan zamın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, belediyenin mahallelere dolmuş seferleri başlatmasını istedi.

Öte yandan Kars’ta 8 lira olan dolmuş fiyatları 14 lira, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira olarak belirlendi.

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