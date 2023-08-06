Dolmuş ücretlerine büyük zam

Kars'ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Daha önce 8 lira olan sivil, 5,5 lira artırılarak 14 lira olurken, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira oldu.

Dolmuş fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları kara kara düşündürürken, yetkililerin alınan kararı bir kez daha gözden geçirmesi bekleniyor.

Kars’ın en uzak noktasının 8 kilometre olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş fiyatlarına yapılan zamın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, belediyenin mahallelere dolmuş seferleri başlatmasını istedi.

Öte yandan Kars’ta 8 lira olan dolmuş fiyatları 14 lira, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira olarak belirlendi.