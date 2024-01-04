Domain süresi dolunca ne olur? Alan adı ne demektir?

Web sitelerinin adreslerini belirleyen şeye alan adı ya da donmain adı verilir.

Donmainlerin süresi satın alındığı tarihten itibaren bir yıldır.

Bir alan adının tescili, sahibinin sonsuza kadar ona sahip olacağı anlamını taşımaz, bir süreliğine kullanıcı bu alan adını kiralamış olur. Süre dolmadan önce yenileme işlemleri gerçekleştirilmelidir. Yoksa bu adı başka bir kullanıcı kolaylıkla alabilir.

BİR ALAN ADININ SÜRESİ DOLUNCA NE OLUR?

Domain sağlayıcıları, kullanıcılarına alan adlarının yenileme tarihlerine yaklaşmadan önce hatırlatma mesajları gönderir. Wweb sitesinin kesintisiz çalışması için bu mesaj oldukça öneme sahiptir.

Bu aşamada en doğru yol alan adı süresinin dolmasını beklemek yerine zamanında yenileme işlemlerini gerçekleştirmek olacaktır.

Alan adları şu aşamalardan geçer:

Kaydedilebilir

Yenilenmiş

Süresi Dolmuş

Kefaret

Silme Bekleniyor

Geçerlilik süresi sona eren bir alan adının 24 saat içerisinde domain firması tarafından devre dışı bırakıldığı ve “düşmüş” ya da “süresi dolmuş” olarak kullanıcıya bildirim gönderdiği bilinir. Bu sadece web sitesinin değil alan adına bağlı e-posta hesaplarına da erişimin olamaması anlamını taşımaktadır.