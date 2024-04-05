Domatesi 250 TL’ye yersiniz. Türkiye'ye son uyarı yapıldı

TSÜAB’ın sektör temsilcileri ve bürokratlara verdiği iftar öncesi basın toplantısı düzenleyen Yıldıray Gencer, kendi deyimiyle ‘tohum sektöründe doğru bilinen yanlışlar’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Tohum sanayicilerinin Ar-Ge çalışmalarıyla yüksek ve verimli tohum üretiminde bulunduğunu ifade eden Gencer, kamuoyunda bilinenin aksine yerel çeşitlere karış olmadıklarını ifade etti.

Kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Tohumcular Birliği’nin şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanından 400 yerel çeşidi gen bankasına kazandırdığını kaydeden Yıldıray Gencer, “Yerel çeşitler bulundukları coğrafyaya özgü ürünlerdir. Dolayısıyla ülkenin her yerinde aynı ürün kullanılamaz, kullanılsa da verimli olmaz” dedi. Yanı sıra tohumların kontrolsüz şekilde dağılmasının başka tehlikeli sorunlara da yol açabileceğinin altını çizen Yıldıray Gencer, “Üretimde sadece ata tohumlarının kullanılması insanları açlığa sürükler. Biz zaten ata tohumlarını genetik kaynak olarak kullanıyoruz. Eğer tüm üretim ata tohumlarıyla yapılırsa bugün 50 liraya aldığımız domatesi 250 liraya yeriz” dedi.

“TOHUMCULUK SEKTÖRÜ İSRAİL’E BAĞIMLI DEĞİL”

Türkiye’de tohumculuğun İsrail’e bağımlı olduğu yönündeki iddialarla yıllardır mücadele ettiklerini ama konuyu kamuoyuna yeterince anlatamadıklarını düşündüklerini ifade eden Yıldıray Gencer, “Bu tam bir şehir efsanesi, tohumculuğumuz İsrail’e bağımlı değil” şeklinde konuştu.

İsrail’den tohum alındığı gibi bu ülkeye ihracat da yapıldığı vurgulayan Yıldıray Gencer, “Tohumculukta uygun iklim koşullarını göz önünde bulundurarak tüm dünyayı kullanırız. Örneğin Şili’de tüm hastalıklardan ari özel bir bölge var, başka yerde 100 dolara üretilen ürün burada 300 dolara üretilir ama burası da kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Gencer ayrıca İsrail’deki en büyük iki tohum firmasından birisinin Çin, diğerinin de Fransız şirketi olduğu bilgisini verdi.

TOHUMDA GDO YOK, HİBRİT İLE KARIŞTIRILIYOR

Türkiye’de GDO konusunda da yanlış inanış olduğunu söyleyen Yıldıray Gencer, ülkemizde hayvan yemi dışında GDO’lu ürün kullanımına izin verilmediğini kaydetti. Üstelik bu alanda çok sıkı kurallar bulunduğunu ve gıdada GDO’ya yönelik 12 yıla varan hapis cezaları verildiğinin altını çizen Gencer, “Hibrit teknolojisi ile GDO karıştırılıyor. Biz hibrit teknolojisiyle en iyi özellikleri alıp melezliyoruz. Bu konuyu da bilerek veya bilmeyerek saptırıyorlar” dedi.

“TOHUMDA NET İHRACATÇIYIZ"

Tohum sanayicisinin dış ticarette önemli bir başarıya imza attığını ve geçen yılı 249 milyon dolarlık ithalata karşılık 326 milyon dolarlık ihracatla kapattığı bilgisini veren Yıldıray Gencer, hedeflerinin ihracatta milyar dolar sınırını aşmak olduğuna değindi. Gencer, bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı ile ortak mevzuat konusunda işbirliği yapılmasına yönelik alınan kararın sektörü hedefe yaklaştıracağını anlattı.