Yurtdışından getirilen mısırlarda GDO skandalı. Savcılık soruşturma başlattı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesini TBMM’ye sundu. Aygun’un sunduğu önergede, yurtdışından gemilerle Tekirdağ’a getirilen GDO’lu mısırlar, Tarım İl Müdürlüğü’nün laboratuvarlarında analiz edildi fakat analiz sonuçları değiştirildi.

Mısırlar, verilen raporda GDO’suz olarak belirtilirken, söz konusu skandal, müdürlükten yapılan ihbar sonucunda gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine, savcılık soruşturma başlatırken bakanlık da müfettiş görevlendirdi. Tarım İl Müdürlüğü’ne ise soruşturma başlatıldığı belirtildi. Laboratuvarda görev yapan personellerin, “şifrelerimiz çalındı” savunmasını yaptığı kaydedildi.

Vekil Aygun, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

“Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından yurt dışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırın laboratuvarlarda normalleştirilerek, GDO’suz olarak rapor edildiği, bu yolla tonlarca mısırın iç piyasada tüketime sunulduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialara karışan firma sayısı kaçtır?

Bakanlık tarafından konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarında çalışan kişilerin bu konuda “şifrelerimiz çalınmıştır” savunmasını yaptığı doğru mudur? Laboratuvar sonuçları nasıl değiştirilmektedir?

Bakanlığın, insan hayatına ilişkin böyle bir konuda güvenlik tedbiri almamasını nasıl açıklıyorsunuz?

GDO’lu mısır üreticileri ile çıkar pazarlığı yaparak, gıda güvenliğini riske atan kişileri yakalayıp, gerekli işlemleri başlatacak mısınız ? Bu konunun arkasında hangi odaklar varsa üzerine gidip, suçluların adalete teslim edilmesini sağlayacak mısınız ?”

“LİMANLAR KALBURA DÖNDÜ”

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu TBMM Genel Kurulu’nda da dile getirdi ve bir konulma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, “Sınırlarımız kalbura dönmüştü ama son günlerde gümrüklerde limanlarımızın da kalbura döndüğünü gördük. Tekirdağ’ımızda GDO’lu mısır skandalı yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkeye GDO’lu ürünlerin girmesinin yasak olmasına rağmen bakanlığın şifreleri ele geçirilerek ülkeye GDO’lu ürün sokulduğu vurguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrı yaparak, “Bir an evvel gerekli izlenimleri yaparak sorumluları bulmalarını ve nerelerde bu ürünlerin kullanıldığını tespit etmelerini, yine, tarım il müdürlüğümüzün ve yetkili organların Tekirdağ’daki bu skandala bir an evvel çözüm bulmalarını buradan ifade ediyorum.” açıklamasında bulundu.