Domatesin yaz ortasındaki fiyat artışı duyunca ağzını açık kalacak

Temmuzun zam şampiyonu belli oldu ama en çok dikkat çeken ise domatesteki fiyat artışı. Sivribiber yüzde 62'lik artışla birinci olurkun, domatesin yaz ortasındaki yükselişi yüzde 48,31 olarak kayıtlara geçti.

Domatesin yaz ortasındaki fiyat artışı duyunca ağzını açık kalacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Ancak dikkat çeken ise sofrayı en çok ilgilendiren domatesteki artış oldu. Çünkü, salça sezonu da yaklaşıyor. Domatesteki fiyat değişimi İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarıyla kayıtlara geçti. Domatesteki fiyat değişim yüzde 48,31 olarak kayıtlara geçti. Bu durum hem de mevsiminde yaşandı. Bu durum kışın domatesin kaç lira olacağına şimdiden fikir verirken, vatandaşın vay haline

ULAŞTIRMA HARCAMALARI YÜZDE 49,97 ARTTI

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti olarak belirlendi.

2023 Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde eksi 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 13,02 ile kiraz, yüzde eksi 4,51 ile salatalık, yüzde eksi 0,91 ile karpuz ve yüzde eksi 0,25 ile kavun olarak belirlendi.

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