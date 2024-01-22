Domatesli kaşarlı makarnanın püf noktaları

Rahime Sezgin
Domatesli kaşarlı makarnanın püf noktaları
Türkiye’de en çok sevilen yemeklerden biri olan domatesli kaşarlı makarnanın bazı önemli adımları bulunuyor. İşte yaparken yapılması gerekenler…

Türkiye’nin en vazgeçilmez lezzetlerinden biri makarnadır. Makarnanın birçok çeşidi bulunur.

Domatesli- Kaşarlı makarnanın bazı püf noktaları bulunur. Eğerki konserve domatesiniz varsa çok daha iyidir.

Ancak yoksa domatesler rendelenerek yapılabilir. Ardından kaşarlar rendelenir. Önce yağlı tavaya soğan doğranır ve ardından rendelenmiş domatesler bırakılarak 5 dakika kızartılır.

Ardından 30 dakikada pişmiş makarna üzerine eklenir ve karıştırılır. Ardında tuz ve baharatlar eklenir.

5 dakikalık bir karışımın ardından rendelenmiş kaşar makarnanın üzerine serpilir ve 3 dakika daha kızartılır.

Ardından ise servis edilir. Ancak dikkat edilmesi gereken konulardan biri ise makarnanın çok sıcak olmaması gerekiyor.

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