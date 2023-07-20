Domatesten kara haber. Fiyatı ucuzlamayacak

Rusya, domates ithalat kotasını artırdı. Kotanın 350 bin tondan 500 bin tona yükseltilmesiyle birlikte, domates fiyatlarının yurt içinde gerilemeyeceği tahmin ediliyor.

KAYNAK: AA
Domatesten kara haber. Fiyatı ucuzlamayacak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rusya Tarım Bakanlığı kararname yayınladı ve Türkiye'den domates alımını artırtıklarını açıkladı.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı. Domatesin ithalata gitmesiyle birlikte iç piyasada fiyatların düşmeyeceği tahmin ediliyor. Fiyatların 25 TL'den geri gelmeyeceği belirtiliyor.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.

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