Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Fransa'nın Nice takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu İsmail Yüksek maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN DA BİZİ SAVUNMASI LAZIM"

Nice'in güçlü bir savunmaya sahip olduğunu söyleyen Tedesco, "Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi. Çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım onların da bizi savunması lazım" diye konuştu.

"SAMANDIRA'DA HİÇBİR SORUN YOK"

Yönetim değişikliği nedeniyle takımda sorunlar yaşandığı iddialarını reddeden Yüksek, "Samandıra'da hiçbir sorun yok. Kulübümüz imkan verirse bir gün gelin bakın, çok güzel bir ortam var. Sadece bu sene için demiyorum, 4 senedir Samandıra'dayım, mükemmel bir ortam var" dedi.

"KEREM'İN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kerem Aktürkoğlu'nun istenen performansı yakalayamadığına dair soru üzerine Tedesco, "Öncelikle kendisi sol kanat oyuncusu. Onun özelliklerini en iyi kullanabileceği pozisyon bu pozisyon. Daha buraya geleli çok olmadı, zamana ihtiyacı var. Ben kendisine çok daha fazla zaman vereceğim. Performansından yüzde 100 memnun değil. Çok fazla mücadele ediyor, top kaybından sonra kontra pres yapıyor. Bazı şeyler istatistiklere yansımıyor" yanıtını verdi.

Son maçtaki penaltı öncesinde Talisca'nın ıslıklanmasıyla ilgili soruya yanıt veren İsmail Yüksek, uzun zamandır başarı bekleyen taraftarları anladıklarını söyledi. Yüksek, "Yaşananlar tabi ki bizi üzdü" diye konuştu.

"EKSİKSİZ ÇALIŞAMADIK, GELDİĞİMDE 7 SAKAT VARDI"

Göreve geldikten sonra takımda mantalite olarak hangi değişimler yaşandığı sorulan Tedesco, "Sadece 6 tane efektif diyebileceğimiz antrenman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Bunlara baktığımızda idman başına bir konuya çalışmış gibi olduk. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini deniyor. Çok çalışıyorlar, en önemlisi de bu. Bugüne kadar idman sayımız azdı ve eksiklerimiz vardı. Geldiğimde 7 tane sakat oyuncumuz vardı" ifadelerini kullandı.

"JHON DURAN'IN SAĞLIK DURUMU"

Jhon Duran'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Tedesco, "Oynamak için motivasyona sahip. Onun geçmişte de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular acı ile oynar ama bir nokta gelir artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk" dedi.

Duran'ın sahalara dönmesi için süre gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam" şeklinde konuştu.

Jhon Duran'ın sakatlığı olmadığı fakat ağrılarını gerekçe göstererek oynamak istemediği iddia ediliyordu.