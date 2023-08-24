Dominik'i tropik fırtına vurdu: 1 ölü

Dominik Cumhuriyeti’nde etkili olan Franklin Tropikal Fırtınası’nın yol açtığı selde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KAYNAK: İHA
Dominik'i tropik fırtına vurdu: 1 ölü

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’ni Franklin Tropikal Fırtınası vurdu. Ülkede sel ve toprak kaymalarına yol açan fırtına nedeniyle okullar, resmi kurumlar ve bazı havalimanları kapatıldı. Cadde ve sokakların nehre döndüğü Dominik Cumhuriyeti’nde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, birçok evde ise hasar meydana geldi.

Sivil savunma kurumu tarafından yapılan açıklamada, San Cristobal kentinde sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de toprak kayması sonucu yaralandığı belirtildi. En az 2 kişinin kayıp olduğu ülkede en az 350 kişinin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Dün ülkenin güneyinde karaya ulaşan fırtınanın şiddetli yağışların ardından etkisini azaltmaya başladığı açıklandı.

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