Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu

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Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu. Acun Ilıcalı duyurdu
Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.

Survivor’ın dördüncü bölümü için yayınlanan tanıtımda, Nagihan ve Turabi’nin lafları ilgi çekti. Ama en çok merak edilen, Acun Ilıcalı’nın anlattığı olay oldu. Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor ekibine operasyon düzenlediğini söyledi.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, “Hayatımda çok şaşırdığım şeyler oldu ama bu çok ilginç bir olay. Telefonum çalıyor. Abi… Ne oldu? Dominik polisi bizim ekibi götürdü diyor” dedi.

Bu arada Survivor All Star’da bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Tanıtımda Nagihan’ın sözleri dikkat çekti. Erkeklerin güçsüz olduğunu söyleyen Nagihan, kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

Turabi de rüyasında yarışmacılardan nasıl kurtulduğunu şöyle anlattı: “Rüyamda bile rahat bırakmadılar beni. Güzel bir rüya görmek isterken Hakan’la karşılaştım. Benden yemek istedi, vermedim. Rüyamı mahvettiler.”

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