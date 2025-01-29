Domuz avına gittiği arkadaşını kaza ile vurarak öldürdü

Kaynak: İHA
Domuz avına gittiği arkadaşını kaza ile vurarak öldürdü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde birlikte domuz avına gittiği arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde birlikte domuz avına gittiği arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi Dedecivarı mevkiinde akşam saatlerinde domuz avına çıkan S.S. (20), önünde ilerleyen arkadaşı Davut Tanrıöven'i (29) kazara silahla belinden vurdu. Madende çalıştığı öğrenilen Davut Tanrıöven olay yerinde hayatını kaybederken, S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Davut Tanrıöven'in 10 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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