Donal Trump'tan ABD milli takımına sert sözler

Eski başkan Donal Trump İsveç'e yenilen ABD Kadın Milli Takımı hakkında "Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu" ifadelerini kullandı.

Donal Trump'tan ABD milli takımına sert sözler

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç’e elenerek turnuvaya veda eden ABD kadın futbol takımına eski başkan Donald Trump’tan sürpriz sözler geldi.

Kendisine ait Social Truth isimli sosyal medya platformunda paylaşım yapan Trump’ın sözleri şu şekilde:

“YALANCI JOE BIDEN”
"ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç’e karşı 'şok edici ve beklenmedik' yenilgisi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi"

“AMERİKA’YA AÇIKÇA DÜŞMANLIK BESLİYORDU”
"Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu. Başka hiçbir ülke bu şekilde davranmadı, buna yaklaşmadı bile"

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