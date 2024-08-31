Donald Trump: İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Donald Trump, Pensilvanya'da miting düzenledi.

Trump, demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu.

İKİ ÜLKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile 2019'daki görüşmesini anımsatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini ifade etti.

"GEÇİNMEK İYİ VE AKILLICA OLUR"

Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.

KAMALA HARRIS DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 23 Ağustos'ta, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim çünkü yersiz iltifat ve iltimasla manipüle edilmesinin kolay olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.