Dünyada Çin ve ABD arasında ekonomik gerilim devam ederken nitelikli üretim için nadir element kaynakları da kritik öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ABD ziyareti esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Eskişehir'deki nadir elementler gündeme geldi.

TRUMP ELEMENTLERİN PEŞİNDE

ABD Başkanı Trump, dünya üretiminin yüzde 80’inden fazlasına sahip Çin'in piyasadaki gücünü kırmak istiyor. Bunun için de Türkiye'deki kaynaklara ihtiyacı var. Eti Maden’in verilerine göre Eskişehir Beylikova sahasında yaklaşık 694 milyon tonluk nadir element rezervi bulunuyor.

Dünyanın geleceğini belirleyecek olan bu nadir elementler arasında florit, barit, samaryum, neodimyum bulunuyor.

Sözcü'den Serdar Cebe'nin haberine göre Trump, bu elementlerin peşinde.

ABD ile Çin arasındaki küresel ‘maden rekabeti’, Ankara’ya yeni bir diplomatik alan açıyor. Eğer Türkiye bu kaynakları iyi yönetirse, sadece ihracat geliri değil, stratejik bir pazarlık gücü de elde edecek.