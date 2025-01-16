Donan göl böyle değerlendirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Çıldır Gölü üzerindeki sergide 81 ilde dereceye giren resimler sergilendi.

Açılışta konuşan Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisinin bu yıl 14'üncüsünün Ardahan ilinde yapılması planlandı.

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Biz de serginin daha bir anlam kazanması ve bölgenin tanıtılması amacıyla yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde yapılmasına karar verdik.

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Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde resimlerimizi sergileyeceğimiz alanı tespit edip, gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın görmesi için imkan sağladık. Doğa harikası bir gölde bu resimleri sergilemek, bölge için de önemli bir adım olmuştur" dedi.

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Büyük beğeni toplayan serginin açılışında mini bir konser düzenlenerek, davetlilere sıcak çorba ikram edildi.

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Sergiye katılan Vali Hayrettin Çiçek, yakınlarında bulunan bir balık ağını da çekti.

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