Donanmaya hava şemsiyesi geldi. MİDLAS projesi hayata geçirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Donanmaya hava şemsiyesi geldi. MİDLAS projesi hayata geçirildi
Millî Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden Hisar füzesi atılarak denendi. Hisar füzesinin ateşlendiği sistem ile 'millî hava savunma şemsiyesi' ile Donanma koruma kalkanına alındı

Donanmaya hava şemsiyesi...Midlas sistemi ile ilk atış İstanbul Fırkateyninden dikey olarak atılan Hisar füzesiyle gerçekleştirildi

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Gemilerden Dikey Atış Sistemi faaliyete geçirildi. Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİDLAS sistemi İstanbul Fırkateyninden atılan Hisar füzesiyle test edildi. Böylece testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri’ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.

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MİDLAS'ın denendiği atış faaliyetini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün birlikte takip etti.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı

"Savaş gemilerimizden "dikey atım yeteneği" ve bu sayede Donanmamızın kazandığı "milli hava savunma şemsiyesi" ülkemize hayırlı olsun. ROKETSAN’ın geliştirdiği Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, ilk milli fırkateynimiz, TCG İSTANBUL’dan HİSAR-D RF füzesini başarıyla attı. . Böylece MaviVatan semalarının güvenliğinde çok kritik bir teknolojiyi daha Deniz Kuvvetlerimize kazandırdık. Midlas dikey atım Lançer sisteminde emeği geçen ROKETSAN ekibini gönülden tebrik ediyoruz."

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