Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit’te belediye otobüsü ile dondurma yüklü kamyonet çarpıştı. Feci kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozluk Mahallesi D-100 yan yol ile Miralay Mümtaz Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 AIG 579 plakalı belediye otobüsü ile dondurma yüklü 34 EN 6031 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada otobüsteki 1'i çocuk, 4 yolcu ile kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 yan yol Ankara istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmaları sonrası trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı