Dondurma pek çok gıda gibi belli bir kaloriye sahiptir. Diyet yapan kişiler yaz aylarının gelmesiyle dondurmanın kilo aldırıp aldırmayacağını merak ediyor. Peki, dondurma kilo aldırır mı? Diyetteyken dondurma yenir mi?

Yapılan istatistiklere göre dünya genelinde, kişi başına düşen yıllık dondurma tüketimi, ABD’de 24 litre Avrupa’da 15 litre Türkiye’de ise sadece 1,5 litre düzeyindedir. Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi ülkemizde ki dondurma tüketimi alt seviyelerdedir.

Diyetisyenler dondurmayı tüketirken haftada 2 defadan fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, dondurma yerken dozunu ayarlamak ve fazlaya kaçmamak çok önemlidir.

DİYETTEYKEN NE KADAR DONDURMA YENİLMELİDİR?

Hazır paketli dondurmaların içeriğinde şeker ve kalori miktarı yüksek olduğu için en fazla 1-2 top tüketilmelidir. Eğer dondurma meyveli ise yedikten sonra günlük sporunuzu ihmal etmemeli ve hemen ardından bol su içmeniz gerekiyor.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntı ise, dondurmanın bol sütlü olmasıdır. Diyet listelerinde özellikle diyetisyenlerin belirttiği gibi dondurmanın light olmasına dikkat edilmelidir.

DONDURMA KİLO ALDIRIR MI?

Dondurma insan vücudu için hem rahatlatıcı hem de faydalı bir besindir. İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde faydalı olan bir besindir. Bazı uzmanlar dondurmayı gece 22.00'dan sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca diyetteyken dondurma yerseniz bu durum diyetinizi bozmaz. Kalori dengesini kurduktan sonra rahatça dondurma yiyebilirsiniz.