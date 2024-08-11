Dondurmalar artık böyle satılacak! Yeni düzenleme geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dondurmalar artık böyle satılacak! Yeni düzenleme geldi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), dondurma için geçerli olan kalite standartlarında güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikler, özellikle yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet olan dondurmanın içeriği ve ambalajlanmasında önemli yenilikler getiriyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), güncellenen TS 4265 standardı ile dondurmanın içeriğindeki meyve oranlarını yeniden belirledi. Buna göre, dondurmadaki normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyveler en az yüzde 10, sert kabuklu meyveler ise en az yüzde 5 olacak. Yapılan bu değişikliklerle, dondurmanın hem lezzetinin hem de besin değerinin artırılması hedefleniyor.

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA KURALLARI YENİLENDİ

Yeni düzenlemelerde dondurmanın ambalajlanması ve muhafaza edilmesi de büyük önem taşıyor. TSE, dondurmanın özelliklerini koruyacak şekilde tasarlanmış ambalajların kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Ayrıca, ambalaj üzerinde firma bilgileri, standart numarası ve son tüketim tarihi gibi bilgilerin bulunması gerektiği vurgulandı. Dondurmanın saklama koşulları ise eksi 18 derece olarak belirlendi.

KAKAO VE VANİLYA İÇİN SINIRLAMA YOK: ÜRETİCİLERE ESNEKLİK TANINDI

Yeni standartlarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kakao ve vanilya gibi bileşenler için herhangi bir sınırlama getirilmemesi. Bu bileşenlerin miktarı, üreticilerin tercihine bırakıldı. Bu sayede, dondurma üreticileri tüketicilerin damak tadına uygun çeşitlilik sunmaya devam edebilecek.

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