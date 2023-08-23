Yaz kış sevilerek tüketilen dondurma da B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulunmaktadır. Hijyenik bir ortamda taze ürünlerle üretilen dondurmanın sağlığa faydası mevcuttur. Peki, dondurmanın faydaları neler? Dondurma tüketmek sağlıklı mıdır?

Dondurma herkes tarafından sevilen bir yiyecektir. İçerisinde B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulundurur. Yağ, protein ve karbonhidrat bakımından zengindir. Böbrek taşı oluşumunu engeller, PMS döneminde duygu geçişlerini hafifletir.

Dondurma, çoğunlukla tatlı olarak tüketilen dondurulmuş besindir. Kremalı, sütlü veya meyveler ve lezzet verici ajanlar kullanılarak yapılır.

Dondurmayı tatlandırmak için şeker veya yapay tatlandırıcılar kullanılır.

DONDURMANIN FAYDALARI NELER?

Dondurma C, E, D, B6, B12 vitaminlerinin yanı sıra K vitamini bakımından da oldukça zengin bir besindir.

K vitamini kanın pıhtılaşmasını engeller ve kan akışını hızlandırır. Antioksidan özelliği sayesinde organ ve sinirlerin fonksiyonu ile bağışıklık sistemini düzenler.

Dondurma mükemmel bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda yağ, karbonhidrat ve protein bakımından da zengindir. Ortalama miktardaki dondurma tüketimi kilo almaya neden olmaz.

Dondurma içerisindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için çok önemli bir besindir. Kalp ve böbrek sağlığına destek olur.