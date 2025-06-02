Dondurmanın gizli tehlikesi! Çözdürme ve tekrar dondurma

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, serinletici lezzetiyle sofraların yıldızı. Ancak, dondurmayı çözdürüp tekrar dondurucuya koyma alışkanlığı, masum gibi görünse de ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Gıda zehirlenmesinden bakteri oluşumuna kadar pek çok tehlike, bu yanlış saklama yöntemiyle kapınızı çalabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, dondurmanın doğru saklanmasının önemine dikkat çekti.

İşte dondurmayı çözdürüp tekrar dondurmanın sakıncaları ve bilimsel gerçekler...

BAKTERİ OLUŞUMUNUN KAPISINI ARALIYOR

Dondurma, düşük sıcaklıklarda saklandığında güvenli bir gıda. Ancak çözüldüğünde, sıcaklık artışı bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturdu.

Dondurma çözüldüğünde, sıcaklık 4°C’nin üzerine çıktığında Listeria monocytogenes ve Salmonella gibi patojen bakteriler hızla çoğalabilir.

The Journal of Food Protection’da yayımlanan bir araştırma, çözülen dondurmanın 2 saatten fazla oda sıcaklığında kalmasının, bakteri üremesini %40 artırdığını gösterdi.

Tekrar dondurma, bu bakterileri öldürmüyor; yalnızca çoğalmalarını yavaşlatıyor, bu da gıda zehirlenmesi riskini artırdı.

Uluslararası Uzmanlardan Uyarı ABD’deki Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü’nden Prof. Dr. Martin Wiedmann, dondurmanın çözülmesi ve tekrar dondurulmasıyla ilgili net bir uyarıda bulundu:

“Çözülen dondurma, sıvı hale geçtiğinde bakteri üremesine açık hale gelir. Tekrar dondurmak, bu riski ortadan kaldırmaz.”

Wiedmann, özellikle Listeria monocytogenes’in düşük sıcaklıklarda bile hayatta kalabildiğini ve hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. CDC’ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre, Listeria kaynaklı gıda zehirlenmesi vakalarının %20’si dondurma gibi süt ürünlerinden kaynaklandı.

Lezzet ve Kalite Kaybı Sağlık risklerinin yanı sıra, dondurmayı çözdürüp tekrar dondurmak ürünün yapısını ve lezzetini de bozdu.

Çözülme sırasında dondurmadaki su kristalleri erir ve tekrar dondurulduğunda büyük kristaller oluşur. Bu, dondurmanın kremsi dokusunu kaybetmesine ve kumlu bir yapıya dönüşmesine neden olur.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, tekrar dondurulan dondurmaların tat ve doku kalitesinde %30’a varan kayıp yaşadığını ortaya koydu.

HANGİ HASTALIKLAR TETİKLENİYOR?

Çözülüp tekrar dondurulan dondurma, gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerin üremesine zemin hazırladı.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Gıda Mikrobiyoloğu Prof. Dr. Glenn Gibson, bu durumun özellikle Staphylococcus aureus ve Escherichia coli (E. coli) gibi bakterilerin çoğalmasına neden olabileceğini belirtti. Bu bakteriler, ishal, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateşe yol açabilir.

World Health Organization’un raporuna göre, gıda kaynaklı hastalıklar her yıl dünya genelinde 600 milyon vakaya ve 420 bin ölüme neden oldu. Dondurma gibi hassas gıdaların yanlış saklanması, bu istatistiklere katkıda bulundu.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, dondurmayı güvenli tüketmek için basit ama etkili öneriler sundu. Dondurmayı -18°C veya daha düşük sıcaklıkta saklayın. Alışveriş sonrası hemen dondurucuya koyun ve çözülmesine izin vermeyin. Ayrıca, dondurmayı servis ederken temiz kaşık kullanmak ve açıkta uzun süre bırakmamak da kritik. Dondurmayı küçük porsiyonlar halinde saklamak, çözülme riskini azaltır.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Robyn McConchie, tüketicilere bilinçli olma çağrısı yaptı:

“Dondurma alırken son kullanma tarihine dikkat edin ve eve dönüş yolunda soğuk zinciri koruyun.”

McConchie, özellikle yaz aylarında dondurmanın marketten eve ulaşana kadar çözülmemesi için termal çanta kullanılmasını önerdi.

Bilimsel Gerçeklerle Güvenli Tüketim Dondurma, keyifli bir tatlı olmanın ötesinde, doğru saklanmadığında sağlık risklerine dönüşebiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, çözdürülen dondurmanın tekrar dondurulmasının yalnızca lezzeti değil, sağlığı da tehdit ettiğini açıkça ortaya koydu. Tüketiciler, basit önlemlerle bu riskleri ortadan kaldırabilir.

Dondurmanın serinletici keyfini güvenle yaşamak için doğru saklama koşullarına uymak şart.