Dondurucu soğuk uzay tutkusundan vazgeçiremedi

Uzay ve Doğa Gözlemleri yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve ekibi, yılın bu dönemlerinde net şekilde gözlemlenebilen yıldızları gözlemleyebilmek için dondurucu soğuğa rağmen Nemrut Kalderası’nın 2 bin 250 rakımlı zirvesinde gözlem yaptı.

KAYNAK: İHA
Dondurucu soğuk uzay tutkusundan vazgeçiremedi

Uzay ve gökyüzünün iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Bitlis’te uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dondurucu soğuğa rağmen uzay tutkusundan vazgeçmiyor.

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Yılın bu dönemlerinde net şekilde izlenebilen Orion Bulutsusu, Andormeda Galaksisi ve Ülker Takım Yıldızı’nı da gözlemleyebilmek için kolları sıvayan Önen ve ekibi, Tatvan ilçesinin 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası’nın zirvesine çıkıp eksi 3 dereceyi gören soğuk havaya rağmen gözlem yaptı. Dondurucu havaların bile uzay tutkusundan vazgeçiremediği Önen, teleskopla Orion Bulutsusu, Andormeda Galaksisi ve Ülker Takım Yıldızı’nın muhteşem ihtişamını görüntüledi. Seyrine tatminsiz görüntüleri kayda alan Önen, arşivine birbirinden değerli yeni görüntüler eklemiş oldu.

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Uzun bir zamandan beri Orion Bulutsusunu gözlemlemek için bu zamanı bekleyen Önen, Andormeda Galaksisi ve Ülker Takım Yıldızı’nı görüntülemek için beklediğini söyledi.

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Uzay ve evreni anlama tutkusunun tüm zorlukların önüne geçtiğini dile getiren Önen; Orion Bulutsusu, Andormeda Galaksisi ve Ülker Takım Yıldızı kışın daha net görebildiklerini ifade ederek, “Bizlerde uzun bir zamandır bugünleri bekliyorduk. Bunun içinde ekip arkadaşım Mustafa Uçak Beyle gözlem yapmak üzere Nemrut Kalderası’na geldik. Nemrut Kalderası bu anlamda Bitlis’in ışık kirliliğinin az olduğu ve iyi gözlemlerin yapılabildiği yerlerden biri. Bizlerde Orion Bulutsusu, Andormeda Galaksisi ve Ülker Takım Yıldızı’nı en net şekilde gözlemleyip kayda alabildik. Kendine hayran bırakan muhteşem bir görüntüsü var. Hava her ne kadar buz kesse de uzayın muhteşem görüntüsü adeta içimizi ısıttı. Bu muhteşem kareleri kış mevsiminde daha net görebilmekteyiz. Uzayın bu muhteşem ihtişamını izlemek için dondurucu soğuğu da göze almak gerekiyor. Ancak güzelliklerinin yanı sıra tehlikeleri de içerisinde barındığından herkese önermiyoruz. Bu güzel anlara tanık olmaktan ve fotoğraflamaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

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