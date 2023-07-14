Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dönence 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?

Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında başlaması planlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Peki, Dönence 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.

Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getiriyor.

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’de yayınlanacak Dönence dizisinden 3. bölüm fragmanı geldi.

Dönence 18 Temmuz Salı 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

maxresdefault-5.jpg

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Josef Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı Spor
Josef Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı
DASK'ın deprem felaketlerinde tazminat ödeme tutarı 29,5 milyar lirayı buldu Ekonomi
DASK'ın deprem felaketlerinde tazminat ödeme tutarı 29,5 milyar lirayı buldu
Biden talimatı verdi. Öğrencinin 39 milyar dolarlık kredi borcu silinecek Dünya
Biden talimatı verdi. Öğrencinin 39 milyar dolarlık kredi borcu silinecek
14 yaşındaki Kemal girdiği suda boğuldu Güncel
14 yaşındaki Kemal girdiği suda boğuldu
Bafra'da motosiklet denetimi. Binlerce lira ceza kesildi Güncel
Bafra'da motosiklet denetimi. Binlerce lira ceza kesildi
Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı Magazin
Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı
1 kiloluk uyuşturucuyu kıyafetine dikti Güncel
1 kiloluk uyuşturucuyu kıyafetine dikti