Dönence dizisi konusu nedir? Dönence ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yaz döneminde başlaması planlanan Dönence dizisinde başrolleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Peki, Dönence dizisi konusu nedir? Dönence ne zaman başlıyor?

Dönence dizisi konusu nedir? Dönence ne zaman başlıyor?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Yaz döneminde başlayacak olan dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Dönence dizisi konusu nedir? Dönence ne zaman başlıyor?

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Dönence'de Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi anlatılıyor.

Yaz sezonuna damgasını vurması beklenen Dönence, Foça'nın eşsiz doğal güzelliklerini de ekranlara getirecek.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Dönence'nin ilk fragmanı da yayınlandı.

Dönence'nin yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Çok yakında Kanal D ekranlarında olması beklenen Dönence, şimdiden merakla bekleniyor.

DÖNENCE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’de yayınlanacak Dönence dizisinden ilk fragman geldi.

Dönence’nin çekimlerine İzmir’in Foça ilçesinde devam edilmekte.

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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