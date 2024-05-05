Daracık sokakta şov yaparken neredeyse canından oluyordu. Yanından geçenleri hiçe saydı

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz ay saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletiyle cadde üzerinde seyreden sürücü, bir anda aracının önünü kaldırarak tek tekerlek ilerlemek istedi. Bunun üzerine hızını ayarlayamayan motosikletli direksiyonun kontrolünü kaybederek yerde sürüklenmeye başladı.

O esnada caddede yoğun insan olması dikkat çekerken, bir scooter sürücüsü ve yaya motosikletliyle çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza yapan gence çevredeki vatandaşlar ve esnaf yardıma koşarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.