'Dönence' dizisinin ilk başrol oyuncusu belli oldu

Yaz sezonunda Kanal D ekranına gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden "Dönence”nin ilk başrol oyuncusu belli oldu. Caner Topçu dizide Özgür karakterine hayat verecek.

'Dönence' dizisinin ilk başrol oyuncusu belli oldu

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği yaz dizisi Dönence için oyuncu Caner Topçu ile anlaşıldı. Yakışıklı oyuncu, dizide Özgür karakterine hayat verecek.

CANNES'DA ÖDÜL ALMIŞTI

İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

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Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

Kanal D İç Yapımlar’ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğuna Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu oturacak. Yakında sete çıkması planlanan, hikayesi ile her yaştan insanın kalbine dokunacak Dönence’yi Nuray Uslu kaleme alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

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