Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerindeki döner kavşakta saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Park caddesinde seyreden Yahya A.(40) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapan sürücü Hamza Ç.(31) yönetimindeki 16 PL 961 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 PL 961 plakalı cip takla atarak ters durdu.
Kaza sonucu cipteki yolcular 7 yaşındaki Muhammed Taha Ç. ile 7 yaşındaki Metehan A. yaralandı.
Yaralı çocuklar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.