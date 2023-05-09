Donetsk'te görevli Ukraynalı askerler yoğun savaş eğitiminden geçiriliyor

Ukrayna'da Donetsk bölgesinde görevli Ukraynalı askerler, cepheye gitmedikleri günlerde yabancı ve yerli silahlarla yoğun savaş eğitimi alıyor.

Donetsk'te görevli Ukraynalı askerler yoğun savaş eğitiminden geçiriliyor

Rus ordusunun yoğun saldırısı altındaki Bahmut, Ugledar, Avdiyivka ve Marinka şehirlerinde şiddetli çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Savaş uçakları, helikopterler, tank ve diğer ağır zırhlı araçlar, topçu sistemleri, havan topları gibi ağır silahların da yoğun kullanıldığı savaşta piyadelerin her zaman hazır olmalarına özen gösteriliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle Donetsk bölgesinde iki ordu ağırlıklı olarak en çok topçu atışlarıyla birbirini yıpratmaya çalışsa da şehir içi çatışmaları, savunma hatlarının tutulması gibi operasyonlarda piyadeler büyük rol oynuyor.

Ukrayna ordusunun 57. Tugayının savaşa hazırlık ve deneyimi artırma eğitimlerini görüntülendi.

aa-20230507-31074453-31074435-ukraynanin-donetsk-cephesindeki-askeri-hareketlilik-suruyor.jpg

Donetsk bölgesinde Tugayın komutanlarının gözetimindeki eğitimde Ukraynalı askerler, farklı silahları kullanma ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Eğitime katılan askeri personel, karşı taarruz düzenleme ve temsili düşmanı etkisiz hale getirme tecrübelerini artırmaya çalıştı.

Sahada paletli zırhlı araçları, makineli tüfekler, el bombaları, tanksavar silahı gibi çeşitli silahların kullanıldığı eğitimi yöneten Ukrayna Ordusu 57. Tugayının Motorlu Tüfek Taburu Komutan Yardımcısı, "Martsin" kod adlı Üsteğmen, bölgede görevli askerlerin ön cephede savaştığını söyledi.

Martsin, askerlerin yoğun savaş eğitimiyle daha fazla savaş tecrübesi elde ettiklerini dile getirdi.

(AA)

aa-20230507-31074453-31074441-ukraynanin-donetsk-cephesindeki-askeri-hareketlilik-suruyor.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Yumruk attığı polis linçten kurtardı Güncel
Yumruk attığı polis linçten kurtardı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor