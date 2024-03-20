Dönüm başı 4 ton alıyor, kilosu 80 TL’de satılıyor! Dubai, Irak ve Rusya almak için sırada...

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin, turfanda yetiştirilen ürünlerle de dikkat çekiyor.

Daha önce örtü altında erik, kayısı ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiği şehirde, karadutun da seraları kurulmaya başlandı.

Karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramın 80 TL'den satılması üreticisinin yüzünü güldürürken, ilaç istemediği için masrafsız olarak görülüyor.

"KİLOGRAM FİYATI DA ŞU AN İÇİN 80 TL"

Erdemli ilçesinde daha önce domates üretimi yapılan serada karadut yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Domates üretiminin maliyeti nedeniyle ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Karadutu bulduk. Seramıza dönüm başı 60 fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşına geldi. Başlayan hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek. Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay. Herhangi bir zararlı olmadığı için ilaç kullanımı olmuyor. Sadece besleme, suyu çok seven bir ürün. Şu anda dönüm başına 2,5 ton beklentimiz var ama ileriki yıllarda bu tonaj artıyor. Dönüm başına 4 tona kadar çıkabiliyor. Kilogram fiyatı da şu an için 80 TL" dedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERİMİZE VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ

Ürüne ciddi bir talebinin olduğunu ifade eden Kulu ,"Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" dedi.

"ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİR MEYVE"

Dut hasadı yapan üretici Aysel Kara ise "Daha önce bahçemize domates ekiyorduk. Domates biraz daha masraflı ve işçiliği zor ama karadut daha kolay, maliyeti de daha az. Domatese göre getirisi daha iyi. Domateste 12 ay çalışıyorsun. Bunda ise sadece toplama ve budama zamanı 2-3 ay kadar bir iş oluyor. Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve her alanda kullanılıyor. Pekmezi, reçeli yapılıyor, meyve suyu yapılır pastalarda kullanılır" diye konuştu.