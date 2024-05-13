Dönüyorlar… Darısı Suriyeli ve Afganların başına

Çağlar, savaşın stabilize olduktan sonra bazı vatandaşların ülkelerine döndüğünü ve bu durumun Antalya'nın emlak piyasasını etkilediğini ifade etti.

Özellikle pandemi öncesi emeklilerin tercih ettiği bir yer olan Antalya'da fiyatların arttığını ve orta gelir grubundaki yabancıların da memleketlerine geri döndüğünü aktardı.

Başkan Çağlar, Antalya'nın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle hep göç aldığını ancak pandemi ve savaşın etkisiyle göç sayısının arttığını vurguladı. Özellikle Rus ve Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye gelerek ikametgah ve çok sayıda ev aldığını, ancak savaşın ardından bazılarının ülkelerine döndüğünü söyledi. Çağlar, pandemi öncesi emekli şehri olan Antalya'da fiyatların yükseldiğini ve yaşam maliyetinin arttığını belirtti.

Çağlar, “Rus ve Ukraynalı vatandaşlar, Türkiye’ye gelip hem ikametgah hem çok fazla ev aldı. Savaş stabilize olduktan sonra bazı vatandaşlar ülkelerine döndü. Antalya pandemiden önce emekli şehriydi fakat şu an fiyatlar çok yüksek. Yeme içme dahil tüm fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte orta kesimde olan yabancılar memleketlerine göç etti." ifadelerini kullandı.

Çağlar, yabancı vatandaşların yaptığı ticarete yönelik denetleme çağrısında bulunarak, alınan evlerin 3 yıl satmama şartının 10 yıla çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, yabancıların emlakçılarının vergisiz olarak yüzde 15 komisyon aldığını ve bu durumun denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çağlar, yabancıların kendi aralarında ticaret yaparak vergi ödemediklerini ve devletin bu konuda daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirtti.