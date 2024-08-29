Doping Hafıza’dan dersleri sevdiren Dopi AI

Türkiye'nin en büyük dijital öğrenme platformu olarak 2011’den beri kullanıcılarını uçtan uca öğrenme deneyimi sunan Doping Hafıza, öğrenme dünyası için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına yeniden merhaba dedi.

14 senede ortaokuldan liseye yüz binlerce öğrenme meraklısına 360 derece etkileşimli öğrenme keyfi yaşatan platform, kendi geliştirdiği yazılımlar ve yapay zeka teknolojisi vesilesiyle yeni nesil öğrenme aracı ‘Doping Hafıza İlkokul’ paketi ve ‘Dopi Al’ uygulamasını geliştirerek tanıtımını yaptı.

300 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, 300 çalışanla geliştirdikleri yenilikçi ürünleri 14 senelik deneyim ve tecrübenin bir yansıması olduğunu ve dijital öğrenme dünyasında çığır açan bir yaklaşım kazandırdıklarını söyleyerek, yeni ürünlerini, gelecek dönemde yatırımların da altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Kalkavan, yakın vadede okul öncesi ve meslek edindirme alanlarında ve farklı yabancı dil ürünleriyle yerlerini almayı, Dopi Al ile yapay zeka tabanlı yurt dışı uygulama açılımları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

YAPAY ZEKA İLE EĞLENDİRİRKEN ÖĞRETİYOR

Türkiye’de ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf grubundaki çocukların hem öğrenip hem eğlenecekleri Doping Hafıza İlkokul paketi, çocuklara zihinleri açacak, kıvılcımlar yakacak etkileşimli deneyimler veriyor. Paketin çizgi film türünde ders anlatım animasyonları, çok etkileşimli içerikleriyle merak duygusuna star verirken çocuklara okuma, yazma, hesaplama, dijital okuryazarlık ve bilimsel farkındalık gibi beceriler kazanma imkanı da eriyor.

“Eğlen, öğren, tekrarla” sloganıyla da çocukları eğlencenin zirvesine yükseltirken hayat boyu öğrenme partnerliği üsteniyor.

600’e yakın animasyon, 2 binden fazla etkileşimli içerik, 4 bini aşkın video çözümlü soruyer alıyor. Yapay zeka öğrenme koçu ile her kullanıcıyı ayrıcalıklı olarak adım adım anlatan Doping Hafıza İlkokul; bire bir özel ders, rehberlik uzmanlarıyla bire bir görüşme, veli mobil uygulaması ile anlık öğrenci gelişim takibi gibi bileşenleriyle hem çocuklar hem de ebeveynlere kılavuz oluyor. Puan kazanma, arma kazanma gibi oyunlaştırma araçları ile ders çalışma motivasyonunu yükselten paket, 1., 2., 3. sınıflar için toplam 600’e yakın ders anlatım animasyonu, 2 bini aşkın etkileşimli içerik ve 4 binden fazla video çözümlü sorudan meydana geliyor.

TEKNOLOJİYİ GENÇLERE İLHAM VERMEK İÇİN GELİŞTİRİYOR

Mert Kalkavan, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde öğrencilere yol arkadaşı olmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin farkında olduklarını, gençlere doğru ilhamı vererek, hayaller kurmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmanın önemini çok iyi bildiklerini söyleyerek, bu yüzden ‘Doping Hafıza, hayallerinde seninle’ söylemini benimsediklerini dile getirdi.

INTERAKTİF 3D KARAKTER ARACILIĞIYLA İLETİŞİM KURUYOR

Konu anlatımını çocukların ilgi alanları ve hobileriyle kişiselleştiren Dopi Al ise matematiği sevdirerek öğrenme yolunu kolaylaştırıyor. 8-13 yaşlarındaki çocuklar için oluşturulan Dopi Al, çocuklarla interaktif 3D karakteriyle iletişim kuruyor ve böylece çocukların seveceği mimikler ile jestlerle gerçeklik hissi veriyor.