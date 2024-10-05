Dopingden ceza yiyen Pogba’ya iyi haber geldi

Geçen yıl yapılan testte kanında yüksek oranda doping çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba, 4 yıl sahalardan men edilmişti. Spor yargısındaki en üst makam olan CAS’tan Fransız oyuncuya iyi haber geldi. Alınan karar ile Pogba’nın cezası 4 yıldan 18 aya düşürüldü.

Fransız oyuncunun 2025 yılının ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara çıkması bekleniyor. Pogba’nın sahalara döneceği tarihin ise aynı yılın mart ayı olması ön görülüyor.

Fransız futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Pogba kariyerinde Juventus ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi. Fransız oyuncu istikrarsız oyunu nedeniyle uzun yıllar beklentilerin altında kaldı.