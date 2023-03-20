20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Camı silerken yere düşen kadın hayatını kaybetti 

Camı silerken yere düşen kadın hayatını kaybetti 

Zeytinburnu'nda bir kadın, camı silerken dengesini kaybederek yere düştü. Düşen kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:11
Takip Et

Dördüncü kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Camı silerken yere düşen kadın hayatını kaybetti 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik yaptığı sırada dördüncü kattan dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay dün saat 14.20 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol F Ara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın dördüncü katındaki pencerenin camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü.

Kadının yere düşme sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeliha Z.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anını anlatan Hasan Acar, “Ben arabayı park ederken arkamı döndüğümde kadın yerdeydi. Ben normal bir düşme olduğunu hissettim. Birinci kattan bir kadın, dördüncü kattan düştüğünü söyledi. Biz ambulansı ararken müdahale edemedik, kırığı var mı diye? Daha sonra ambulans geldi” dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
2
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
5
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
6
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
7
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Nadal'ın 912 haftalık rekoru sona erdi
﻿Nadal'ın 912 haftalık rekoru sona erdi
﻿Nadal'ın 912 haftalık rekoru sona erdi
﻿Avrupa'da gaz fiyatları 40 euroya düştü. Bizde ise bir değişiklik yok
﻿Avrupa'da gaz fiyatları 40 euroya düştü. Bizde ise bir değişiklik yok
﻿Avrupa'da gaz fiyatları 40 euroya düştü. Bizde ise bir değişiklik yok
﻿Hücumda lider Fenerbahçe. Rakip tanımıyor
﻿Hücumda lider Fenerbahçe. Rakip tanımıyor
﻿Hücumda lider Fenerbahçe. Rakip tanımıyor
﻿ Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu
﻿ Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu
﻿ Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.