Dorsede Afgan taşıyan sürücü tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı polis uygulama noktasında durdurulan bir çekicide yapılan aramada, ülkemiz sınırları içerisine hemen hemen her gün kaçak bir şekilde giren sığınmacılardan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu görülerek bu şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlandı.

Aracın şoförü M.K. isimli şüpheli şahıs göçmen kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.