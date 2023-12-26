Dört büyükler sahaya çıkıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı

Kaynak: Haber Merkezi
Dört büyükler sahaya çıkıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı açıklandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda boy gösterecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şu şekilde;

16 OCAK SALI:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 OCAK ÇARŞAMBA:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 OCAK PERŞEMBE:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürprizler. Amatör takımlara elendiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürprizler. Amatör takımlara elendiler
Nazilli Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Nazilli Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takım tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takım tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci tur programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci tur programı belli oldu
Son Haberler
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı Gündem
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş Dünya
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş
İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği tarih açıklandı Dünya
İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği tarih açıklandı
Derbinin VAR hakemi Emre Malok'un Fenerbahçe tribününde fotoğrafı ortaya çıktı Spor
Derbinin VAR hakemi Emre Malok'un Fenerbahçe tribününde fotoğrafı ortaya çıktı
İki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
İki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Frenleri tutmayan minibüs köprüden çaya düştü Gündem
Frenleri tutmayan minibüs köprüden çaya düştü