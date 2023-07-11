Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sosyal medyada popüler olan lezzetlerinden dört kaşık çorbası dört mevsim sevilerek içilecek bir yemek. Peki, dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Hem yapılışı kolay hem de lezzetli dört kaşık çorbasının tarifi sosyal medyada popüler oldu. Dört kaşık çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte dört kaşık çorbası tarifi…

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DÖRT KAŞIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

- 1 yemek kaşığı yeşil mercimek

- 1 yemek kaşığı pirinç

- 1 yemek kaşığı bulgur

- 5 su bardağı su

Terbiyesi için:

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı karabiber

- 2 tatlı kaşığı nane

DÖRT KAŞIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.

Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.

Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.

Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.

Soğanları ince yemeklik doğrayın.

Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.

Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.

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