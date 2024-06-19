Dört polisin hükmü kesinleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dört polisin hükmü kesinleşti

Filipin Yüksek Mahkemesi, bir baba ve oğlunu öldürmekten suçlu bulunduğu dört Filipin polisi hakkında verdiği hükmü onadı.

Filipin Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Rowena Alejandria tarafından açıklanan kararda, 2016 yılında Manila'nın bir gecekondu mahallesinde uyuşturucu karşıtı polis operasyonu sırasında iki kişinin vurularak öldürülmesi nedeniyle düşük rütbeli memurların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Polislerin narkotik operasyon sırasında öldürdüğü 45 yaşındaki Luis Bonifacio ve 19 yaşındaki oğlu Gabriel Bonifacio'nun vücutlarından toplamda 12 kurşun tespit edildi.

Filipinlerin eski lideri Rodrigo Duterte'nin 2016-2022 arasındaki iktidarı döneminin en önemli unsuru haline gelen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında binlerce uyuşturucu zanlısı, polis ve kimliği belirsiz bazı silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

Uluslararası kamuoyu gerçekleştirilen operasyonlar, devlet destekli yargısız infazlar olarak tanımlanıyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde konu hakkında açılmış davalar devam ediyor.

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