Borussia Dortmund Bundesliga’nın 10. haftasında Hamburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada 63’üncü dakikada Chukwuemeka’nın golüyle öne geçen Dortmund, skor üstünlüğünü son dakikalara kadar korumayı başarsa da 90+7’de Königsdörffer’in kafa golüne engel olamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Puanını 21’e yükselten Borussia Dortmund buna rağmen lider Bayern Münih’in ilk kez puan kaybettiği haftada zirveyle aralarındaki farkı 5’e indirme fırsatını tepmiş oldu.