Dortmund’un Arda Güler planı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve geleceğin en büyük yıldızlarından biri olmaya aday gösterilen Arda Güler’in talipleri artıyor. Pek çok Avrupa devinin radarında olduğu bilinen genç yetenek için şimdi de Borussia Dortmund devreye girdi.

135 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA BEDELİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano katıldığı bir canlı yayın sırasında Alman devi Borussia Dortmund’un Arda Güler için hazırladığı planı açıkladı. Romano’nun aktardığına göre Dortmund, genç yıldızı transfer etmeyi başarması halinde sözleşmesine 135 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi koyacak.

BONSERVİSİ 17.5 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maçta 6 gol, 7 asist kaydeden Arda Güler için Fenerbahçe yönetimi bonservis bedelini 17.5 milyon Euro olarak belirlemişti.