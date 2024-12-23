Dörtyol yakalan 2 şüpheli şahıs tutulandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dörtyol yakalan 2 şüpheli şahıs tutulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan F.Y. ve hırsızlık suçundan yakalanması bulunan R.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı operasyonlar neticesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan F.Y. ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi R.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranmakta olan F.Y. ile motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanması gereken R.L.'nin izine rastlandı.

F.Y., Dörtyol ilçesinin Numunevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Yapılan aramalarda, F.Y.'nin evinde 1 adet tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi. F.Y., "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ve çeşitli yaralama suçlarından aranıyordu.

Öte yandan, aynı mahallede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi R.L. ise polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Polis, R.L.'yi takibe alarak düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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