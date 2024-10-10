Dorukhan Toköz Beşiktaş’tan neden ayrıldığını anlattı

Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz Beşiktaş’tan ayrılması ile ilgili konuştu. Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadığı dönemde sakatlandığını belirten orta saha oyuncusu, “ Sakatlığı da zaten Beşiktaş formasıyla yaşadım. Beşiktaş için yaşadım. Ama asla pişman değilim futbolda böyle şeyler oluyor” dedi.

Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediğini itiraf eden Toköz, sakatlık sonrası kendisine yapılanlar sonrası takımdan ayrılmaya karar verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ondan sonraki süreçte bana gösterilen bazı hareketlerden dolayı... Aslında ben, Beşiktaş'ta kalmayı çok istemiştim. Ben çok kalmak istiyordum. Ondan sonra bana yapılan bazı şeyler, bunları burada söylemeyeceğim. Söylesem kimsenin inanamayacağı şeyler. 'Yok artık bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı ben sakatlandıktan sonra. Ben de bunları yaşadıktan sonra onlara şunu söyledim 'Ben bu kulüpten gideceğim, bana bunları yaptığınız için gideceğim. İstiyorsanız bana dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam. Çünkü bana yaptığını muamele, bir insanı bu kadar değersizleştirmek, saygısızlık yapmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'ı."

"BAŞKA SEÇENEĞİM OLSAYDI KALIRDIM"



"Beni çok fazla üzdüler beni o dönemde. Gazetede yazdıkları gibi büyük paralar istemedim. Ama o dönem yaşadıklarımdan sonra hiçbir açıklama yapmadım. Kulübü, taraftarı ve camiayı çok sevdim. Çünkü başındaki insanlar değişebiliyor zaten değiştiler. Ama benim o dönem bunu yapmam gerekiyordu. Başka bir seçeneğim olsaydı kesinlikle kalırdım."