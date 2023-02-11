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Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı

Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:46
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Dorukhan Toköz'den deprem yardımı paylaşımı

Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Türkiye, yaralarını sarmaya devam ederken, spor camiası tek yürek haline geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda depremzedeler için yardım toplarken, halka çağrıda bulundu.

Dorukhan açıklamasında "Arkadaşlar Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Gıda ve su ihtiyacımız var depremzedelere yollamak için. Lütfen gelirken gıda ve su getirin. Desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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