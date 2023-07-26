Dost yazıları üzerine / Feyyaz SAĞLAM

Akademisyen, halk bilimi uzmanı, şair, yazar (son yıllarda) gazete köşe yazarı vd. Bilim, eğitim ve sanat dünyalarında saygın, parıltılı, ağırlığı olan eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri seçkin bir imza. Bilimsel yanı kadar şair-yazar kimliğiyle de kültürümüze, edebiyatımıza, sanatımıza sunduğu önemli hizmetleriyle de dikkatleri çeken bir aydın. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı kendisinin 60. Sanat yılı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı. Bu çerçevede öncelikle Mehmet Yardımcı’nın şanslı bir imza olduğunu söyleyebiliriz. Hakkında yapılan çalışmalara bir göz attığımızda kendisinin gıpta edilecek bir saygı, sevgi, dostluk çemberi içinde olduğunu söylemek mümkündür. Bazı çalışmaları bu noktada hatırlamakta / hatırlatmakta yarar var.

2012 yılında öğrencisi, asistanı (şimdi Prof. Dr.) Seçkin Aydın “Mehmet Yardımcı’ya Armağan (Sanat ve Kültür Yaşamında 50 Yıl)” kitabını yayınlamıştı.(1) Aynı yıl M. Yardımcı’nın Sanat Yaşamı Üzerine TRT Belgesel kanalı İzmir Stüdyosu Canlı Yayınlar Odası’nda Prof. Dr. Özlem Fedayi, Prof. Dr. Nevin Akkaya ve Dr. Hüseyin Tuncer’in katılımıyla iki saate yakın Mehmet Yardımcı’nın 50. Sanat Yılı Söyleşisi düzenlendi.(2),

2022 yılında ise Nevşehir Hacıbektaş’ta ve İzmir’de 60. Sanat Yılı nedeniyle kendisiyle ilgili ses getiren saygı panelleri, söyleşileri, seremonileri yapılmıştı.(3) Yine aynı yıl anısına kendisi de seçme şiirlerinden oluşan Gönül Hattı (Şiirle 60. Yıl) adlı kitabı yayınlamıştı.(4) Mehmet Yardımcı’nın kadim öğrencisi ve yakın dostu, halk bilim uzmanı Necdet Kurt da hocası ile ilgili bu anlamlı yılı taçlandıracak bir başka özel saygı kitabı hazırlama işine soyunmuş ve hocanın dostlarıyla iletişime geçmişti. “Mehmet Yardımcı’nın 60. Sanat Yılına Dost Yazıları / Dostlara Selam Olsun” adlı bu kitap (kısmi bir gecikmeyle de olsa) 2023 yılında yayınlandı. (5) Bu yeni ve önemli kitaba daha yakından eğilmekte yarar var.

Âşıkça dergisi yayınları arasında Ankara’da basılan 190 sayfalık kitapta Necdet Kurt’un önsözü, Mehmet Yardımcı’nın özgeçmişi, 60. sanat yılı etkinlikleriyle ilgili haber ve fotoğraflar, aile fertlerinin görüşleri ilk planda yer alıyor. Akrabaları, bilim dünyasından dostları, STK temsilcileri, memleketi Zile’den yakın çevresi anılarla, röportajlarla, televizyon programlarıyla, fotoğraflarla Mehmet Yardımcı’yı kendi zaviyelerinden ele alıyorlar. Bu arada Kosova’dan dostları Zeynel Bektaş ve Aziz Serbest’in de yazıları unutulmamış, kitaba değer katan yazılar konumunda okurla buluşmuşlar.

Doğal olarak kitapta en yoğun bölüm Mehmet Yardımcı’nın bilim dünyasından dostlarının yazılarının yer aldığı bölüm olmuş. Bu bölümde Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Tuncer, Öğr. Grv. Feyyaz Sağlam, Prof. Dr. Ali Yaman, (Prof. Dr.) Hayrettin İvgin, Dr. Öğretim Üyesi Doğan Kaya, Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan, Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, Prof. Dr. İ. Seçkin Aydın, Prof. Dr. Hakan Ülker, Sabri Koz, Kamber Durna, Mustafa Özcivan, Lütfi Vidinel, Hasan Akar, Bekir Öğut, Hüseyin Ergezen, Ahmet Divriklioğlu, Arslan Akyol, Necdet Kurt gibi bilim dünyasından STK’lardan aile çevresinden, kültür sanat camiasından dostları geniş bir yelpazede Mehmet Yardımcı ile ilgili anılarını, bilimsel değerlendirmelerini dile getirmişlerdir.

Bu yazılar tek tek okunup irdelendiğinde Mehmet Yardımcı’nın bilim, kültür, sanat, eğitim dünyasındaki geniş ufku, etkileri somut bilgilerle daha net ortaya konulmuş olmaktadır. Örneğin yakın bir dostu olarak tarafımızdan kaleme alınan “Türk Dünyası’nda Zileli Şair –Bilim Adamı Mehmet Yardımcı” başlıklı inceleme yazısında 8s.83-103) kendisinin KKTC, Yunanistan (Batı Trakya), Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan Moldova (Gagauz Yeri), Gürcistan, Kırım, Kazakistan, Kırgızistan, ABD’deki izleri, çalışmaları, elde ettiği kültürel gelişmeler vb. Somut bilgilerle, fotoğraflarla sunulmuş ve kendisinin bu yönü etraflıca ortaya çıkarılmıştır. Kitaptaki diğer yazılar da benzer şekilde irdelendiğinde Mehmet Yardımcı’nın insani yönleri, hayatını yansıtan ilginç anekdotlarla bilim dünyasındaki başarıları, idari hizmetleri, sosyal çevresi vb. ortaya konulmuş olmaktadır.

Çok yönlü bir kişilik olan Mehmet Yardımcı’yı sadece memleketi Zile ve memleketine olan aşırı bağımlılığı, düşkünlüğü ile değerlendirmek doğru olmayacaktır. Kendisinin insani yönü, erdemli davranışları, vefası, bilimsel ve sanatsal derinliği ile başarıları ideal bir eğitimci olması hayatının ilginç yönleri, bürokratik hizmetleri vd. bir bütün olarak düşünülmelidir. Necdet Kurt’un hazırladığı kitap işte tam da bu amaca hizmet etmekte, Mehmet Yardımcı’yı farklı yönleriyle tanıtan belgesel ve bilimsel bir kaynak olarak karşımızda durmaktadır. Mehmet Yardımcı’yı ve kitabı hazırlayan vefalı öğrencisi Necdet Kurt’u tebrik ediyoruz. Hocaya bu gönül dostları zenginliği içerisinde 70-75. sanat yılları diliyoruz.

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Kaynakça:

1-İ. Seçin Aydın, Mehmet Yardımcı’ya Armağan / Sanat ve Kültür Yaşamında Elli Yıl, 2012, İzmir

2-TRT Belgesel Kanalı, Canlı Yayınlar Odası, Mehmet Yardımcı’nın 50. Sanat Yılı,“Şiir Tadında 50 Yıl” 04 Ocak 2012, İzmir

3-KIBATEK Bülteni S.9, s.3, Kasım 2022, İzmir

4-Mehmet Yardımcı, Gönül Hattı, Şiirle 60 Yıl, Ürün Yayınları, 2022, İzmir

5-Necdet Kurt, Mehmet Yardımcı’nın 60. Sanat Yılına Dost Yazıları / Dostlara Selam Olsun, Âşıkça Yayınları, 2023 Ankara