Döviz mevduat oranı en yüksek il belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray oldu. Aksaray'daki banka mevduatlarının yarısı döviz olarak tutuluyor.

Döviz mevduat oranı en yüksek il belli oldu

BDDK'nın 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan "FİNTÜRK - Finansal Türkiye Haritası" verilerine göre en büyük döviz mevduatı 1,6 trilyon lira ile İstanbul'da bulunuyor. Ankara, 513 milyar liralık döviz mevduatı ile ikinci sırada yer alırken; Antalya, Bursa ve İzmir'deki döviz mevduatları da 100 milyar lirayı geçti.

Oransal bazda bakıldığında ise bankacılık sistemindeki tüm mevduatların yarısının dövizde bulunduğu Aksaray, ilk sırada yer aldı. Döviz mevduat oranı yüzde 49 olan Nevşehir ve tüm mevduatlarının yüzde 48'nin dövizde olduğu Yozgat, ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Büyük şehirlere bakıldığında ise İstanbul'daki mevduatların yüzde 41'i, Ankara'dakilerin yüzde 32'si, İzmir'dekilerin ise yüzde 37'si dövizde bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Son Haberler
Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu Güncel
Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu
Sivas davası avukatlarından Ali Sarıgül anlattı ‘15 bin kişi 30 saat ortalıkta fink attı. Bizim zorlamamızla, birkaç sanık belirlendi’ Güncel
Sivas davası avukatlarından Ali Sarıgül anlattı ‘15 bin kişi 30 saat ortalıkta fink attı. Bizim zorlamamızla, birkaç sanık belirlendi’
Kuş sürüsüne çarpan uçağın burun kısmında hasar oluştu sefer iptal edildi Güncel
Kuş sürüsüne çarpan uçağın burun kısmında hasar oluştu sefer iptal edildi
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu Spor
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu
Ergi Kırkın Sırbistan'da şampiyon oldu Spor
Ergi Kırkın Sırbistan'da şampiyon oldu
Samsunspor'dan Eden Hazard açıklaması. Başkan Yüksel Yıldırım ilk kez konuştu Spor
Samsunspor'dan Eden Hazard açıklaması. Başkan Yüksel Yıldırım ilk kez konuştu
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı Spor
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı